Karla Sofía Gascón se desculpa e se afasta de campanha de “Emilia Pérez”

A atriz espanhola Karla Sofía Gascón, reconhecida por seu papel no filme “Emilia Pérez”, emitiu um pedido de desculpas em suas redes sociais, manifestando sua decisão de se manter afastada da promoção do longa-metragem. A obra, que está concorrendo a 13 categorias no Oscar, tem gerado controvérsias em função dos comentários feitos por Gascón, os quais levantaram questões sobre racismo e xenofobia.

Gascón opta pelo silêncio em defesa da equipe

Na última quinta-feira (6), a artista utilizou sua conta no Instagram para explicar sua postura. Em seu pronunciamento, Gascón afirmou que optou por silenciar-se para que o filme e a equipe envolvida recebam o reconhecimento que merecem. “Decidi, pelo filme, por Jacques, pelo elenco, pela equipe incrível que merece, pela linda aventura que todos nós tivemos juntos, deixar o trabalho falar por si”, disse a atriz.

A insatisfação de Jacques Audiard e os pedidos de desculpas

A declaração ocorre após o diretor do filme, Jacques Audiard, criticar publicamente a posição de Gascón. Em uma entrevista ao site Deadline, ele revelou que não havia conversado com a atriz e expressou sua insatisfação com os recentes comentários dela nas redes sociais. Audiard destacou que a situação não refletia o espírito da produção.

Karla Sofía Gascón também se desculpou por qualquer dor que suas palavras possam ter causado. “Peço sinceras desculpas a todos que foram feridos ao longo do caminho”, declarou ela. Essa é uma fase marcante para Gascón, que se tornou a primeira atriz transgênero a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz. A cerimônia ocorrerá no dia 2 de março em Los Angeles.

A polêmica teve início quando Gascón acusou sem fundamentos a equipe da atriz brasileira Fernanda Torres de hostilidade em relação ao seu trabalho. Posteriormente, a atriz recuou e alegou que suas críticas eram direcionadas aos fãs. Entretanto, internautas relembraram declarações passadas de Gascón nas redes sociais que levantaram suspeitas sobre suas convicções.