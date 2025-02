Polêmica leva Karla Sofía Gascón a ser afastada da campanha de “Emilia Pérez”

A atriz espanhola Karla Sofía Gascón, conhecida por seu papel na produção cinematográfica “Emilia Pérez”, foi retirada da campanha promocional do filme após a revelação de antigos posts que continham conteúdo racista e xenofóbico. A informação foi divulgada pelo veículo The Hollywood Reporter.

Na última semana, Gascón se desculpou publicamente, reiterando seu arrependimento por declarações feitas entre 2020 e 2021 na plataforma X. A repercussão negativa de suas palavras resultou em uma série de consequências, incluindo o cancelamento de sua participação em eventos programados para Los Angeles.

Consequências e afastamento da atriz

Conforme noticiado, a atriz estava agendada para receber uma homenagem no Virtuosos Award durante o Festival de Santa Barbara no domingo (09), ao lado da renomada atriz brasileira Fernanda Torres. Contudo, a pressão das críticas relacionadas aos comentários feitos nas redes sociais e a falta de coordenação com a Netflix — responsável pela distribuição de “Emilia Pérez” nos EUA, Canadá e Reino Unido — levaram à decisão de que Gascón não comparecerá aos compromissos em Los Angeles.

O escândalo não apenas compromete a imagem da atriz como também pode afetar a recepção do filme, que já enfrenta rivalidade com outras produções na corrida pelo Oscar. Apesar do afastamento, Karla Gascón ainda poderá estar presente na cerimônia do Goya 2025, o equivalente espanhol da premiação da Academia, que ocorrerá no próximo sábado (08). A revista observa que as reações às suas ações podem ser interpretadas de maneira diferente na Europa, onde certos comportamentos são menos condenados do que nos Estados Unidos.

Além disso, Gascón já foi excluída das campanhas publicitárias do filme e dos materiais promocionais enviados por e-mail. Outdoors que ainda apresentam sua imagem estão sendo substituídos por outros membros do elenco à medida que as repercussões continuam a se desdobrar.

A situação envolvendo “Emilia Pérez” se destaca no cenário atual das premiações, levantando discussões sobre a linha tênue entre a liberdade de expressão e a responsabilidade social dos artistas.