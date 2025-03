Anora brilha no Oscar 2025, levando o prêmio de Melhor Filme

O filme Anora foi o destaque da cerimônia do Oscar 2025 ao conquistar o prêmio de Melhor Filme. Em contrapartida, o longa brasileiro Ainda Estou Aqui, que também estava na disputa, não recebeu a preferência dos votantes.

Com um orçamento de apenas US$ 6 milhões, Anora se tornou um dos filmes com menor custo já aclamados pela Academia, arrecadando em sua trajetória mundial cerca de US$ 38 milhões nas bilheteiras.

Anora foi indicado em seis categorias do Oscar 2025, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz e Melhor Ator Coadjuvante. O filme destacou-se em uma temporada competitiva, onde inicialmente parecia estar ofuscado por outros concorrentes mais badalados.

Reconhecimento Internacional e Conquistas

No Festival de Cannes de maio de 2024, Anora já havia garantido a prestigiosa Palma de Ouro, consolidando-se como uma forte candidata ao Oscar. Porém, ao longo da temporada de premiações, viu rivais receberem mais atenção. A situação mudou nas últimas semanas, quando o filme surpreendeu ao vencer o Critics Choice Awards e seguiu sua sequência vitoriosa nos Directors Guild Awards, Producers Guild Awards e Writers Guild of America Awards.

Sinopse e Enredo

A narrativa gira em torno de Ani (interpretada por Mikey Madison), uma jovem stripper em Nova York que se envolve com Ivan Zakharov (Mark Eydelshteyn), filho de um poderoso oligarca russo. Após um casamento impulsivo em Las Vegas, a família Zakharov busca anular a união do casal. Com uma abordagem que subverte o clássico conto da Cinderela, Anora critica as falhas do Sonho Americano.

Elenco Notável

No elenco principal, Mikey Madison brilha como Ani, papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Mark Eydelshteyn traz à vida o papel de Ivan Zakharov, enquanto Yura Borisov se destaca como Igor, um capanga da família Zakharov, que também foi indicado ao prêmio de Melhor Ator Coadjuvante. Os coadjuvantes Karren Karagulian e Vache Tovmasyan interpretam outros capangas da família, enquanto Aleksei Serebryakov e Darya Ekamasova assumem os papéis dos pais de Ivan.

Entrevistas e Temas Contemporâneos

Em entrevista ao Estadão, o diretor Sean Baker e a atriz Mikey Madison discutiram a singularidade de Anora, destacando sua temática sobre trabalhadores sexuais — uma constante na filmografia de Baker. O diretor afirmou: “Sempre vi Anora como algo fora do mainstream e um pouco divisivo por causa de seus temas, mas parece agradar universalmente”.

Avaliações Críticas

A recepção crítica foi amplamente positiva. No Rotten Tomatoes, Anora obteve impressionantes 93% de aprovação. O New York Times elogiou a obra como o “nascimento de uma estrela”, destacando a complexidade do papel desempenhado por Mikey Madison.

Polêmicas em Torno da Produção

A produção enfrentou controvérsias devido à ausência de um coordenador de intimidade durante as filmagens. Este profissional tem ganhado relevância na indústria cinematográfica moderna para garantir a segurança dos atores em cenas sensíveis. Mikey Madison explicou que a escolha de não ter esse suporte foi conjunta entre ela e Mark Eydelshteyn, resultando em uma experiência positiva apesar das críticas.

Disponibilidade nos Cinemas

Anora estreou nos cinemas brasileiros no dia 23 de janeiro. Até o momento, não há previsão para que o filme esteja disponível em plataformas de streaming.