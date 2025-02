Posto de Coleta de Mauá reforça apelo por novos doadores de sangue

Com a chegada do Carnaval, período em que muitas pessoas viajam e as doações de sangue costumam diminuir, o Posto de Coleta de Sangue de Mauá reforça seu apelo para atrair novos doadores. A Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue), responsável pela unidade, alerta sobre os estoques baixos, sendo que os mais preocupantes são de hemácias RH negativo, sangue RH negativo e todos os tipos de sangue O.

Quem não viajar durante o Carnaval, pode aproveitar, pois o Posto de Coleta funcionará todos os dias, com exceção do domingo (02/03) e da terça-feira (04/03).

Prestes a completar dois anos, o posto inaugurado em março de 2023, tem desempenhado um papel essencial no abastecimento de sangue para nove hospitais da região, incluindo o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini. Até o momento, já foram coletadas cerca de 23 mil bolsas de sangue, que potencialmente ajudaram a salvar mais de 92 mil vidas, considerando que cada bolsa pode atender até quatro pacientes.

Horário estendido para atender à demanda



Desde setembro, o posto ampliou seu horário de funcionamento, operando de segunda a sábado, das 7h30 às 13h. O objetivo é aumentar o número de doadores diários e evitar o cancelamento de cirurgias eletivas por falta de sangue.

Requisitos para doar



Os candidatos devem atender a critérios básicos:

• Idade entre 16 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha ocorrido antes dos 60);

• Peso superior a 50 kg;

• Estar em boas condições de saúde;

• Evitar refeições gordurosas nas três horas que antecedem a doação.

Menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável e apresentar autorização com firma reconhecida.

Agendamento e localização



As doações podem ser feitas com agendamento pelo aplicativo COLSAN, disponível para download nas lojas Google Play e Apple Store. Quem preferir, pode comparecer sem marcar horário.

O Posto de Coleta de Sangue de Mauá está localizado na Rua Luís Lacava, 229, Vila Bocaina. É necessário apresentar documento oficial com foto e CPF.

Para mais informações, acesse https://colsan.org.br/site/doador/requisitos-para-doacao/.