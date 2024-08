Deputada Carla Morando preside ato solene em homenagem aos 65 anos da Colsan

Em ato solene presidido pela deputada estadual Carla Morando, segunda-feira, dia 19/08, foram celebrados os 65 anos de fundação da Colsan – Associação Beneficente de Coleta de Sangue. A cerimônia aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e contou com a participação de Prof. Dr. Ricardo Luiz Smith, diretor-presidente da COLSAN, e diretores da instituição que foi fundada em 15 de agosto de 1959, sendo pioneira no incentivo à doação voluntária de sangue no estado de São Paulo.

“Sou doadora de sangue recorrente e estou ativamente envolvida em campanhas para conscientização de todos sobre a necessidade de termos mais doadores”, disse a deputada que apresentou Projeto de Lei nº 86 de 2024 que institui o Dia da Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência, incluindo-o no calendário oficial do Estado, propositura que está tramitando na Alesp. “Seguimos apoiando os trabalhos da Colsan que é a grande responsável por este pioneirismo no incentivo à doação voluntária de sangue”, concluiu a proponente da homenagem à Colsan na Alesp.

Durante o evento, a Colsan prestou homenagem aos cidadãos que contribuem para o andamento dos trabalhos da instituição. Uma das homenageadas foi a deputada Carla Morando que recebeu uma placa do Prof. Dr. David Baptista da Silva Pares, atual 1º vice-presidente da Colsan e presidente eleito para o próximo mandato.

Apresentando os números da instituição, a diretoria informou que atualmente a Colsan conta com 10 postos de coleta, sendo responsável pelo gerenciamento de 56 agências transfusionais sob administração direta, fornecendo 21.500 hemocomponentes/mês para cerca de 100 hospitais clientes e coleta mensalmente em torno de 13.500 bolsas de sangue. Inspirada no modelo da Cruz Vermelha Alemã, a associação atende a rede hospitalar da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, Grande ABC, Jundiaí e região, Sorocaba e região e Santos, Itanhaém, Praia Grande, Caraguatatuba e Vale do Ribeira.

Também participaram do evento Walter Dishchekenian, diretor-geral Administrativo da Colsan; e Dr. Afonso José Pereira Cortez, médico hematologista e hemoterapeuta, diretor-geral técnico da Colsan, além de outros membros e apoiadores dos trabalhos da instituição no estado de São Paulo.