Nova Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nardini toma posse

O Hospital de Clínicas do Dr Radamés Nardini oficializou a posse da nova Comissão de Ética de Enfermagem, formada por seis enfermeiros e cinco técnicos/auxiliares de enfermagem. A partir desta sexta-feira (07/02), a equipe assume a missão de zelar pela conduta ética e profissional da categoria, garantindo boas práticas e um ambiente de trabalho pautado pelo respeito e pela excelência no atendimento aos pacientes.

Entre as principais atribuições da Comissão estão a avaliação de condutas profissionais, a promoção de ações educativas voltadas à ética na enfermagem, a instauração de sindicâncias para apuração de denúncias e o acompanhamento de procedimentos assistenciais, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços prestados.

A atuação da Comissão é essencial para orientar e auxiliar os profissionais de enfermagem em suas práticas diárias, assegurando que as normas e diretrizes éticas sejam seguidas com rigor. Além disso, o grupo funciona como um canal de apoio para esclarecimento de dúvidas e fortalecimento da cultura de humanização no atendimento hospitalar.

Histórico do Hospital Nardini

O Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini tem 39 anos de existência e é considerado o principal equipamento hospitalar para atendimento do SUS em Mauá. Além disso, se tornou referência regional também para os municípios de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Foi construído no final da década de 1970 com recursos do Fundo de Assistência à Saúde, da Caixa Econômica Federal, por um grupo de médicos – entre eles o Dr. Radamés Nardini, mas permaneceu fechado. Em 1985, o Governo do Estado assumiu o espaço que abriu as portas em 1986, após passar por reformas. A municipalização ocorreu em 1990.

O Hospital ocupa área de 11.978 m² e conta com aproximadamente 200 leitos. É mantido com recursos municipais e repasses do Ministério da Saúde para cobertura de custeios relacionados ao Sistema Único de Saúde (SUS).