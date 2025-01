Hospital Nardini recebe pelo 2º ano consecutivo selo de qualidade do ‘Programa Farol’

O Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, gerenciado pela Fundação do ABC em parceria com a Prefeitura de Mauá, foi reconhecido pelo segundo ano consecutivo com o selo do ‘Programa Farol’, uma distinção de excelência concedida pelo Programa Farol de Indicadores de Qualidade. A certificação reafirma o compromisso da unidade com a segurança e a qualidade no atendimento aos pacientes.

A honraria é promovida pela Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), pela Federação Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (Fenaess) e pelo Sindicato dos Hospitais do Município do Rio de Janeiro (Sindhrio). O selo Farol atesta as boas práticas de monitoramento contínuo dos serviços assistenciais e administrativos do hospital, garantindo que os processos adotados estejam alinhados aos padrões mais rigorosos do setor de saúde.

A diretora-geral do Hospital, Dra. Patrícia Veronesi, celebrou a conquista e parabenizou a equipe. “Os funcionários e a população merecem um hospital de ponta, que ofereça atendimento com qualidade e segurança. Seguiremos firmes em busca de nossos objetivos. Parabenizo a todos os nossos colaboradores pela conquista. Todos fazem parte desta entrega e deste reconhecimento”, declarou.

O gerente de Qualidade e Planejamento do Nardini, Rodrigo Alveti Brolo, destacou a relevância do reconhecimento. “Um sistema de gestão da qualidade devidamente implantado no serviço de saúde serve para prover confiança aos nossos pacientes, colaboradores e usuários. Essa conquista é o resultado de uma decisão estratégica da nossa instituição, chancelada pela diretoria-geral”, afirmou.

O PROGRAMA

O Programa Farol é uma ferramenta de gestão de indicadores que busca padronizar e centralizar informações assistenciais e administrativas de diversas instituições de saúde. Seu principal objetivo é instaurar a prática do monitoramento permanente, promovendo a cultura da qualidade e a melhoria contínua nos serviços prestados.

Ao comparar dados fornecidos pelas instituições de forma confidencial, o Farol possibilita uma avaliação objetiva do desempenho de cada hospital. Essa abordagem fomenta a competição saudável e estimula a busca por metas individuais, contribuindo para a elevação dos padrões de qualidade no setor.

A conquista representa marco significativo na trajetória do Hospital Nardini, refletindo o compromisso com a qualidade e a segurança no atendimento, além de impulsionar a contínua melhoria nos serviços prestados à comunidade por meio da Fundação do ABC.