Hospital Nardini recebe ‘Selo Bronze’ de sustentabilidade da Certificação ODS 2024

O Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, localizado em Mauá e gerido pela Fundação do ABC, foi reconhecido com o Selo Bronze da Certificação ODS 2024. A premiação ocorreu durante a Conferência Nacional pelos ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, realizada na Câmara Municipal de São Paulo, e destaca o comprometimento da unidade com os ODS da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente os de número 12 – Consumo e Produção Responsáveis, 13 – Ação contra a Mudança Global do Clima e 14 – Vida na Água.

A conquista reafirma o papel de liderança do Hospital Nardini em iniciativas voltadas à preservação ambiental e sustentabilidade. Entre os esforços mais recentes estão o trabalho de compostagem pelo Método Lages, que transforma resíduos orgânicos em compostos úteis, e a implementação de outras práticas inovadoras. A unidade também é detentora de outras certificações, como o Prêmio Amigo do Meio Ambiente, do Governo do Estado de São Paulo.

Neste ano, o Hospital Nardini teve renovado o “Selo Verde Ecolmeia – Categoria Ouro”, outorgado pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) Ecolmeia, em reconhecimento ao desenvolvimento das atividades com o compromisso socioambiental e multiplicação dessas iniciativas junto aos públicos interno e externo.

“O Selo Bronze da Certificação ODS 2024 é mais um marco importante para o Hospital Nardini, que consolida seu compromisso com as metas da Agenda 2030, promovendo ações de impacto positivo no meio ambiente e na comunidade. Seguiremos ampliando nossas iniciativas em sustentabilidade e reforçando a responsabilidade socioambiental como parte essencial de nossa gestão e missão em saúde pública”, garante a diretora-geral do Complexo de Saúde de Mauá / Hospital Nardini, Dra. Patrícia Veronesi.