Hospital Nardini recebe selo de qualidade do ‘Programa Farol’

Gerenciado pela Fundação do ABC em parceria com a Prefeitura de Mauá, o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini (HCDRN) acaba de conquistar seu primeiro selo em Sistemas de Gestão da Qualidade, uma distinção concedida pelo Programa Farol de Indicadores de Qualidade.

A iniciativa é promovida pela Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), Federação Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (FENAESS) e Sindicatos dos Hospitais do Município do Rio de Janeiro (SINDHRIO). O selo atesta as boas práticas de monitoramento permanente adotadas pelo HCDRN em relação à assistência e às rotinas administrativas.

Juliana Antônio Bueno, coordenadora da Qualidade do HCDRN, enfatiza a importância da certificação. “Um sistema de gestão da qualidade devidamente implantado no serviço de saúde serve para prover a confiança para nossos pacientes, colaboradores e usuários, sendo, portanto, uma decisão estratégica de nossa instituição chancelada por nossa diretoria-geral. É com muito orgulho que recebemos este reconhecimento. Este selo demonstra o engajamento de todos os colaboradores”, disse.

A diretora-geral, Dra. Adlin Veduato, vislumbra o Programa Farol como o ponto de partida para um novo caminho de excelência no atendimento hospitalar. “O Programa Farol é só o começo do novo caminho que queremos trilhar. Estamos em outro patamar, já tivemos muitas dificuldades, porém, chegou o momento de andarmos para frente. Os funcionários e a população merecem um Hospital de ponta, com qualidade e segurança. Seguiremos firmes em busca de nossos objetivos. Parabenizo a todos os nossos colaboradores pela conquista. Todos fazem parte desta entrega e deste reconhecimento”.

O PROGRAMA

O Programa Farol é uma ferramenta de gestão de indicadores que busca padronizar e centralizar informações assistenciais e administrativas de diversas instituições de saúde. Seu principal objetivo é instaurar a prática do monitoramento permanente, promovendo a cultura da qualidade e a melhoria contínua nos serviços prestados.

Ao comparar dados fornecidos pelas instituições de forma confidencial, o Farol possibilita uma avaliação objetiva do desempenho de cada hospital. Essa abordagem fomenta a competição saudável e estimula a busca por metas individuais, contribuindo para a elevação dos padrões de qualidade no setor.

MONITORAMENTO

Durante o primeiro ano da certificação é preciso comprovar quatro indicadores administrativos e seis indicadores de cuidados de saúde e de segurança do paciente. A unidade certificada também não pode deixar de inserir dados por três meses consecutivos nos indicadores escolhidos. Já no segundo ano de participação serão exigidos quatro indicadores administrativos e 15 indicadores assistenciais.

A conquista representa marco significativo na trajetória do Hospital Nardini, refletindo o compromisso com a qualidade e a segurança no atendimento, além de impulsionar a contínua melhoria nos serviços prestados à comunidade por meio da Fundação do ABC.