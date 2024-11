Hospital Nardini é destaque em revista científica

O Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, unidade municipal de Mauá gerida pela Fundação do ABC, ganhou destaque na 16ª edição da Revista Science com um artigo que aborda sua experiência na implantação de um sistema de compostagem de resíduos orgânicos. A iniciativa reflete o compromisso da instituição com a sustentabilidade e a redução do impacto ambiental dos serviços de saúde.

Além do artigo, a edição também conta com um editorial assinado pela Dra. Patrícia Veronesi, diretora-geral do Complexo de Saúde de Mauá (COSAM), intitulado “Saúde sustentável: transformando a gestão, vidas e o planeta”. No texto, a dirigente reflete sobre a necessidade de adotar práticas mais ecológicas no setor da saúde, afirmando que “a sustentabilidade deve se tornar uma prioridade, guiando o setor para um futuro mais saudável e equilibrado”. Ela também destaca que práticas como gestão de resíduos, eficiência energética e construção sustentável precisam estar integradas às estratégias corporativas dos serviços de saúde.

Caso de sucesso

O artigo “Compostagem no ambiente hospitalar: redução do impacto ambiental dos serviços de saúde”, assinado por Eliesse Oliveira da Silva, analista de meio ambiente no Hospital Nardini, Rodrigo Alveti Brolo, gerente da Qualidade e Planejamento, e Sabrina Martins Pedroso Cafolla, gerente administrativo-financeira, narra o processo de implantação do sistema de compostagem no hospital. Em fevereiro de 2022, a instituição deu os primeiros passos ao construir uma composteira com materiais reaproveitados, sem custo adicional. O objetivo foi simples: diminuir o volume de resíduos orgânicos encaminhados ao aterro sanitário e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

Desde a sua implantação, a compostagem no Hospital Nardini já resultou em números expressivos. “Em dois anos, um total de 18 toneladas de sobras orgânicas deixaram de ser encaminhadas ao aterro municipal”, reporta o artigo. Além disso, a instituição estima que a redução nas emissões de dióxido de carbono tenha atingido cerca de 13 toneladas, fortalecendo ainda mais o compromisso ambiental do hospital.

Os autores enfatizam o impacto positivo da compostagem nas práticas diárias do hospital e no engajamento da equipe. “A partir do trabalho de segregação e compostagem de resíduos orgânicos, os colaboradores do hospital passaram a ser agentes transformadores de sua própria realidade, promovendo e consolidando a cultura sustentável onde quer que estejam”, descrevem. Essa mudança de mentalidade tem sido central para a continuidade do projeto.

Sustentabilidade na saúde

O editorial da Dra. Patrícia Veronesi complementa a abordagem prática do artigo com uma visão ampla sobre a integração da sustentabilidade na saúde. Segundo ela, “políticas, regulamentações e pressão social desempenharão papéis importantes na promoção de práticas mais verdes”. A diretora-geral do COSAM propõe que o setor da saúde assuma uma postura mais ativa na adoção de soluções sustentáveis, promovendo um ambiente que não só cuida da saúde dos pacientes, mas também do meio ambiente.

Ela destaca, ainda, a importância da colaboração interinstitucional, inovações tecnológicas e da educação contínua de colaboradores para alcançar esses objetivos. “A sustentabilidade deve ser parte da estratégia corporativa, integrando práticas inovadoras e centradas nas pessoas, que garantam a eficiência e a qualidade dos serviços”, reforça Dra. Patrícia Veronesi, ecoando os princípios discutidos na revista.

A íntegra dos textos pode ser acessada pelo link https://www.revistascience.com/revista-science, na edição nº 16, de setembro de 2024. É necessário fornecer e-mail para baixar o arquivo em formato PDF.

A Revista

De acesso gratuito e on-line, a Revista Science busca promover uma comunicação isenta com as instituições de saúde, ensino e pesquisa, com foco na divulgação de boas práticas voltadas à gestão em saúde como ferramenta de promoção da qualidade e segurança do paciente. Tais ações colaboram no direcionamento das estratégias em saúde ao informar e debater a importância de práticas líderes de gestão, inovação e sustentabilidade.