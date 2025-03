Mauá apresenta queda em três delitos entre dezembro e janeiro

Dando sequência ao levantamento que o ABCdoABC tem feito em relação aos furtos e roubos nas sete cidades do ABC Paulista, com dados da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo, nesta matéria você confere os números do município de Mauá, publicados no site do órgão, comparando as ocorrências de dezembro de 2024 e janeiro de 2025.

Dessa maneira, no compilado que o ABCdoABC preparou, a cidade de Mauá apresentou números melhores em três índices, são eles: furtos outros, roubo de veículos e roubos outros.

Delitos em queda na cidade de Mauá

Por consequência, foram registrados 246 casos de furtos outros no último mês do ano passado, enquanto nos primeiros trinta dias de 2025 o município anotou 245 delitos, uma leve redução de 0,41%.

Já o índice de roubos de veículos registrou 47 casos em dezembro passado, contra 39 ocorrências anotadas em janeiro último, o que representa redução de 17%.

E, ainda seguindo os delitos que tiveram menores índices em Mauá, qualificado como roubos outros no portal da SSP-SP, o município registrou 121 casos nos últimos trinta dias de 2024, enquanto que em janeiro de 2025 foram registrados 106, o que mostra queda de cerca de 12,4%.

Por outro lado, dois índices apresentaram elevação.

Agora entram os compilados de números que tiveram alta

Assim, em Mauá, o delito de furtos de veículos apresentou 114 casos em dezembro de 2024 contra 130 ocorrências em janeiro de 2025, uma alta de aproximadamente 14,1%.

E, por fim, o roubo de cargas, que dobrou em números de casos, já que em dezembro último foi registrado apenas um caso, porém, em janeiro de 2025, o delito aumentou em 100%, quando foram registradas duas ocorrências.

Em caso de presenciar ou ser vítima de roubo ou furto, não entre em confronto, e ligue para os números 153 ou 190.