Mauá realiza conscientização com motoristas que vão viajar no Carnaval

A Secretaria de Mobilidade Urbana realizou ação de conscientização para os motoristas foliões que enfrentarão a estrada nesse feriado de Carnaval. A atividade, em parceria com a GCM, ocorreu na tarde desta sexta-feira (28), na Av. João Ramalho, uma das principais vias para quem sai da cidade, inclusive para acessar o Rodoanel, rumo ao Litoral e ao Interior.

Intitulada como “Bloquinho do Trânsito Seguro”, a atividade contou com a entrega de um leque informativo sobre os perigos de dirigir sob o efeito do álcool, que altera as funções cerebrais, afeta a coordenação motora, a visão, a atenção e o tempo de reação.

“Sabemos que um trânsito seguro é responsabilidade de todos nós e, infelizmente, a mistura álcool e direção é uma das principais causas de sinistro. Estudos mostram que cerca de 11 mil pessoas morrem todos os anos em decorrência de acidentes de trânsito provocados pelo uso de álcool no Brasil”, afirmou o secretário de Mobilidade Urbana, Caio Carvalho.