Mauá é destaque no ranking das cidades mais seguras do Brasil

A cidade de Mauá se destacou no cenário nacional ao ocupar uma posição significativa no ranking das cidades mais seguras do Brasil. O levantamento, que utilizou dados do Painel de Monitoramento de Mortalidade da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) e informações do Censo do IBGE, foi realizado pelo guia de imóveis My Side.

O estudo, divulgado no final de 2024, considerou o índice de homicídios por 100 mil habitantes para o ano de 2023. Neste contexto, Mauá alcançou a 7ª colocação entre os municípios brasileiros com população entre 200 mil e 500 mil habitantes.

Resultados gerais e avanços na segurança pública

Quando analisado o ranking geral, que inclui todas as cidades pesquisadas, Mauá ocupa a 24ª posição. Este resultado reflete os avanços significativos que a cidade tem experimentado na área de segurança pública.

O prefeito Marcelo Oliveira expressou sua satisfação com o resultado, ressaltando os esforços contínuos realizados desde 2021 para melhorar a segurança na cidade. “Estar entre as cidades mais seguras do Brasil é um reflexo do nosso trabalho sério e planejado, que inclui investimentos significativos em segurança pública. Desde a contratação de novos Guardas Civis Municipais (GCMs) até a modernização das nossas estruturas e a implementação da Muralha de Segurança Inteligente, temos visto resultados positivos na redução da criminalidade. Esse reconhecimento é um sinal de que estamos avançando na parceria com as forças de segurança para oferecer mais tranquilidade à nossa população”, afirmou o prefeito.

O estudo focou apenas em municípios com mais de 100 mil habitantes, garantindo uma análise mais precisa e confiável ao evitar distorções nos indicadores de segurança.

Estratégias de segurança e infraestrutura em Mauá

Os esforços da gestão municipal e das forças de segurança têm sido fundamentais para aprimorar a qualidade de vida dos moradores através de políticas públicas efetivas e estratégias preventivas contra a criminalidade. A atuação da GCM tem sido ativa em colaboração com iniciativas estaduais voltadas à segurança.

Desde 2021, sob a liderança do prefeito Marcelo Oliveira, foram contratados 96 novos GCMs, além da criação da nova sede da corporação e a aquisição de viaturas, armas e uniformes. As bases das regiões do Parque São Vicente, Zaíra e Vila Vitória também passaram por reformas significativas. O treinamento contínuo dos agentes é uma prioridade na gestão.

A implementação da Muralha de Segurança Inteligente em 2023 marca um avanço importante nas ações de segurança pública e na gestão do tráfego urbano. Essa infraestrutura está posicionada estrategicamente nos corredores principais que conectam Mauá aos municípios vizinhos como Santo André, Ribeirão Pires e São Paulo.

Para garantir a eficiência do sistema, é crucial que ocorrências como roubos ou furtos sejam registradas por meio de Boletim de Ocorrência (BO), contribuindo assim para o fortalecimento da base de dados da Muralha de Segurança Inteligente. A população pode relatar incidentes utilizando os números oficiais: 153 para a GCM e 190 para a Polícia Militar, sendo necessário informar o número do BO para validação dos dados.