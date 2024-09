Ribeirão Pires está entre os dez municípios mais seguros de São Paulo

Investimentos em segurança pública garantiram a Ribeirão Pires a 10ª colocação em todo o Estado de São Paulo no estudo ‘Cidades Mais Seguras do Brasil – Anuário 2024’. O levantamento utiliza dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e do Painel de Monitoramento da Mortalidade do Ministério da Saúde. Ribeirão Pires tem o melhor desempenho entre as cidades do Grande ABC.

O estudo utiliza como parâmetro para avaliar a segurança nos municípios brasileiros o número de homicídios a cada 100 mil habitantes. Neste quesito, Ribeirão Pires aparece com indicador 3,9, muito abaixo da média do Estado (10,5). Considerando as cidades com população acima de 100 mil habitantes, Ribeirão Pires aparece na 11ª posição no Ranking Geral entre as mais seguras do País.

Para calcular o índice, dados sobre óbitos por assassinato ocorridos em 2023 foram analisados – utilizando as informações dos atestados registrados no sistema oficial do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde do Governo Federal.

O levantamento é realizado pela MySide, empresa especializada em tecnologia e serviços para o setor imobiliário, utilizando como metodologia de classificação estatística dos dados de mortalidade padrão estabelecido pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

De acordo com o anuário, o objetivo do estudo é ser uma ferramenta valiosa “não só para auxiliar na escolha de um local seguro para viver, mas também para fomentar o debate público e inspirar melhorias nas políticas de segurança em todo o Brasil”.

Investimentos em Ribeirão Pires – Nos últimos dois anos, a segurança pública de Ribeirão Pires recebeu importante reforço com investimentos em tecnologia, qualificação e reestruturação da GCM (Guarda Civil Municipal). O número de câmeras inteligentes saltou de 36 para quase 200, todas conectadas à nova Central de Videomonitoramento 24 horas.

Totens estão sendo instalados em áreas de divisa. A Prefeitura implantou novas bases da GCM no Centro Alto e na Quarta Divisão, retomou a Guarda Ambiental, fortaleceu o Canil Municipal da GCM, investiu em treinamentos, retomou as rondas a pé e ampliou operações táticas por bairros da cidade, em parceria com as polícias Civil e Militar.