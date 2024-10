Posto de Atende Fácil de Ribeirão Pires realiza processo seletivo nesta quarta-feira (23) 

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, realiza nesta quarta-feira (23), a partir das 9h, no PAF (Posto Atende Fácil), processo seletivo para oportunidade de emprego na cidade. Estão disponíveis vagas de operador de empilhadeira, auxiliar de expedição, auxiliar de inspeção de peças, auxiliar de produção, soldador MIG/MAG e prensista.

Os interessados devem comparecer ao PAF e apresentar currículo atualizado, documento de identidade e a carteira de trabalho digital. Caso não possuam acesso à versão digital, a equipe do Posto Atende Fácil está disponível no local para orientação e ajudar no acesso ao documento. O PAF está localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro.

Confira o horário de seleção das vagas:

Operador de empilhadeira e Auxiliar de expedição

Das 9h às 10h30

Auxiliar de inspeção de peças e auxiliar de produção

A partir das 10h30

Soldador MIG/MAG e Prensista

Das 13h30 às 16h