Porsche 911 GT2 RS Manthey bate recorde de carro mais rápido original de rua em Interlagos

Em abril, pilotado por Rubens Barrichello, o Porsche 911 GT2 RS Manthey tornou-se o recordista do quadro “Volta Rápida”, do programa Acelerados, em um traçado alternativo do autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu. Em Interlagos, Mauricio precisou de apenas três séries de voltas para obter o tempo do recorde, num total de dez passagens.

“O 911 GT2 RS Manthey é muito equilibrado, tanto em termos de entrega de potência quanto de comportamento dinâmico. A aerodinâmica também ajuda. E o tempo poderia ter sido ainda mais baixo se o carro tivesse uma escalonagem de marchas diferente. Ele está com a original de fábrica, otimizada para o traçado de Nürburgring, que tem muitos trechos de alta velocidade. Mesmo assim, foi sensacional pilotar o 911 GT2 RS com kit Manthey. É um carro incrível, dá muito prazer pilotá-lo”, afirma Ricardo Mauricio.

O Porsche 911 GT2 RS possui motor biturbo de 6 cilindros contrapostos com 700 cv de potência. É capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 2s8 e chegar a 340 km/h de velocidade máxima. O kit Manthey é composto por um pacote de diminuição de peso, ajustes na suspensão e freios e aperfeiçoamento aerodinâmico. Tudo isso otimiza o comportamento dinâmico e o desempenho do carro.

Porsche 911 GT3 R de competição, também recordista – Na tarde de terça-feira (17), Ricardo Mauricio obteve outro recorde ao volante de um Porsche em Interlagos. Ele deu uma volta com o 911 GT3 R “992”, o carro com o qual a Stuttgart Motorsport disputa o campeonato Endurance Brasil, com o tempo de 1min31s803, média de 168,974 km/h. É a marca mais rápida já obtida por um Porsche 911, seja de rua ou de competição, no traçado do autódromo. Os tempos dos dois recordes foram registrados pela Racing Crono, uma das mais conceituadas empresas de cronometragem do automobilismo brasileiro, sendo responsável por esse serviço em várias competições.

O 911 GT3 R utilizado pela Stuttgart Motorsport é o mesmo modelo que compete na classe LMGT3 no Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC), nas classes GTD do campeonato IMSA SportsCar norte-americano e em outros campeonatos e provas de endurance em vários continentes. Considerando o Endurance Brasil e o Mundial, os carros dos dois campeonatos se distiguem pelas diferenças de BoP (Balanço de Desempenho, na sigla em inglês) e pelos pneus (de fornecedores distintos).

A marca obtida por Mauricio supera inclusive as obtidas pelos LMGT3 durante as 6 Horas de São Paulo, etapa brasileira do Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC), realizada em julho. Naquela ocasião, o piloto bielorrusso Aliaksandr Malykhin, da equipe Manthey PureRxcing, fez 1min34s804 na Hiperpole, o melhor tempo de um Porsche 911 GT3 R em todo o fim de semana e o segundo da categoria. O mais rápido foi de 1min34s413 obtido pela belga Sarah Bovy, da Iron Dames, equipe que correrá com o Porsche 911 GT3 R na temporada 2025.

Ricardo Mauricio é um dos pilotos brasileiros mais vitoriosos no Brasil e no exterior. Conquistou diversos títulos no kart (onde começou a correr aos dez anos de idade) e sua carreira internacional inclui experiência na Fórmula 3 inglesa, Fórmula 3 espanhola (na qual foi campeão em 2003), Fórmula 3000 e Endurance TC 2000 na Argentina (campeão em 2009). Mauricio possui oito títulos nacionais, sendo três na Stock Car (2008, 2013 e 2020), três em Marcas e Pilotos (2012, 2013 e 2014), dois no Endurance Brasil (2017 e 2023) e um na Fórmula Ford (1995).