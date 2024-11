Novo Porsche Macan desembarca no Brasil – Parâmetros em alta

A Porsche anuncia a chegada ao Brasil da segunda geração do Macan, com mudanças no visual e quatro versões 100% elétricas, dividindo os espaços nas concessionárias com outras quatro opções a combustão, que continuam sendo comercializadas normalmente no país. O Macan “verde” tem um “powertrain” completamente novo, além de vários aprimoramentos internos e externos, segundo a marca alemã. As quatro novas variantes do Macan têm preço de R$ 560 mil na Macan, de R$ 580 mil na Macan 4, de R$ 630 mil na Macan 4S e de R$ 770 mil na Macan Turbo. Todas têm garantia de quatro anos para o veículo e de oito anos para a bateria.

O novo modelo “de entrada” da linha para o mundo dos SUVs totalmente elétricos da Porsche torna-se também o primeiro Macan com tração traseira. O propulsor tem potência de 250 kW (340 cavalos). O motor tem um inversor de pulso de 480 amperes com o material semicondutor de alta eficiência carbeto de silício (SiC) utilizado para proporcionar mais eficiência, reduzindo as perdas de comutação no inversor de pulso e permitindo frequências mais altas. Em combinação com o Launch Control, o Macan inicial produz até 265 kW (360 cavalos) de potência com o “overboost”, com torque de 56,3 kgfm. Partindo da inércia, atinge 100 km/h em 5,7 segundos, com velocidade máxima de 220 km/h e autonomia de 443 quilômetros.

O Macan 4 adiciona um motor dianteiro síncrono, dotando a configuração com tração integral. O inversor de pulso é de 350 amperes. Dessa maneira, o Macan 4 entrega 387 cavalos ou 408 cavalos no modo “overboost”, com controle de largada e 65,4 kgfm de torque. O modelo atinge 100 km/h em 5,2 segundos, com os mesmos 443 quilômetros de autonomia. Já o Macan 4S traz um novo motor no eixo traseiro e um inversor de pulso de 600 amperes. Juntamente com o motor da frente, entrega uma potência do sistema de 330 kW (448 cavalos) com um curto “overboost” para chegar a 380 kW (516 cavalos). Com o Launch Control, o torque é de 82,4 kgfm. Os números de desempenho do Macan 4S são de 4,1 segundos para o zero a 100 km/h, velocidade final de 240 km/h e alcance de 438 quilômetros.

No “topo da montanha” eletrificada do Macan está a opção Turbo. Para ela, a Porsche equipou o carro exclusivamente com a geração mais recente de motores síncronos montados em ambos os eixos e nada menos de 900 amperes. Em combinação com o Launch Control, o Macan Turbo Electric tem 470 kW (639 cavalos) e um torque absurdo de 113,5 kgfm, com aceleração até os 100 km/h em 3,3 segundos e final de 260 km/h. No “bólido”, a autonomia fica em 435 quilômetros.

Os motores elétricos no novo Macan retiram sua energia de uma bateria de íon de lítio acondicionada sob o assoalho do carro, com capacidade de 100 kWh, dos quais até 95 kWh podem ser usados ativamente. A bateria de alta voltagem é um componente central da recém-desenvolvida Premium Platform Electric (PPE), com arquitetura de 800 volts, usada pela Porsche pela primeira vez no novo Macan. A saída de carregamento DC é de até 270 kW. A bateria pode ser carregada de 10% a 80% em 21 minutos em um posto de carregamento rápido adequado. Em postos de 400 volts, um interruptor de alta voltagem na bateria permite o reabastecimento em série, dividindo a bateria de 800 volts em duas. Com isso, o carregamento é de até 135 kW, sem um impulsionador de alta voltagem. Com AC de até 11 kW é feito nas residências. Até 240 kW de energia podem ser recuperados por meio dos motores com o carro rodando. A Integrated Power Box também contribui para a eficiência dos novos Macan, ao mesmo tempo em que economiza peso e espaço.

O SUV com estilo cupê ficou preservado na sua essência nos Macan elétricos. A inclinação suave do capô e as asas pronunciadas dão ao utilitário esportivo – com 4,78 metros de comprimento, 1,93 metro de largura e 1,62 metro de altura – uma aparência dinâmica mesmo não estando em movimento. A distância de entre-eixos é de 2,89 metros, 8,6 centímetros mais longa que a do modelo anterior. O novo Macan é equipado com rodas de até 22 polegadas com montagem escalonada de pneus. Os faróis são divididos em duas partes: a unidade de luz de cima plana com DRLs de quatro pontos está incorporada nos para-lamas. O módulo de farol principal em leds está posicionado um pouco mais abaixo, nas extremidades do elétrico.

A Porsche desenvolveu o Macan com foco na dinâmica de condução. Nos Macan 4, 4S e Turbo com tração integral, os dois motores são controlados quase em tempo real por meio da unidade eletrônica de potência. O Porsche Traction Management (ePTM) opera cerca de cinco vezes mais rápido em comparação a um sistema de tração integral convencional e pode responder ao deslizamento de uma das rodas em dez milissegundos. No Macan Turbo Electric, o Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), um bloqueio de diferencial controlado eletronicamente no eixo traseiro, ajuda na tração, na estabilidade de condução e na dinâmica de movimento lateral. Os Macan elétricos têm suspensão a ar com o Porsche Active Suspension Management, controle eletrônico de amortecimento com tecnologia de duas válvulas, herdado do Cayenne e do Panamera. Pela primeira vez, o Macan tem eixo traseiro direcionável opcional, com um ângulo máximo de esterçamento de cinco graus.

O novo Macan 100% elétrico é equipado com conceito de exibição com três telas, incluindo o painel de instrumentos de design curvo de 12,6 polegadas e a tela da central de multimídia de 10,9 polegadas. O passageiro da frente também pode acompanhar informações técnicas do carro, ajustar configurações no sistema de entretenimento ou transmitir conteúdo de vídeo enquanto o carro está em movimento em sua própria tela, de 10,9 polegadas, opcional. O sistema de entretenimento principal do Macan ampliou a integração com o Apple CarPlay e o Android Auto.