Policiais Militares salvam bebê engasgado de apenas 14 dias

Na noite de segunda-feira (6), o recém-nascido Bernardo, de apenas 14 dias, foi salvo por policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Engasgado com leite materno, ele recebeu socorro na base policial localizada no Jardim São Bernardo, zona sul de São Paulo.

Os pais, desesperados, pediram ajuda dos policiais. O soldado André Canossa realizou a manobra de Heimlich para desobstruir as vias aéreas. O leite foi expelido pelo nariz, e o bebê voltou a respirar normalmente.

Hospital e alívio para a família

Após o primeiro atendimento, o soldado Gabriel Fiala limpou as secreções do bebê. Bernardo foi levado ao hospital no Jardim Icaraí, onde recebeu cuidados médicos e, já recuperado, voltou para casa com os pais, que agradeceram emocionados aos policiais.

Atitudes como essa reforçam o compromisso da Polícia Militar com a segurança e o bem-estar da população.