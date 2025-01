‘Cada segundo conta’, diz PM que ajudou a salvar recém-nascido na zona sul de SP

Na segunda-feira (6), o recém-nascido Bernardo foi salvo por policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. O menino, de apenas 14 dias, estava engasgado com leite materno quando os PMs prestaram socorro ainda na base da equipe, localizada no Grajaú, zona sul de São Paulo.

Os pais do bebê chegaram de carro, desesperados e pediram ajuda dos militares. O PM André Canossa pegou Bernardo no colo, que apresentava dificuldade para respirar, e iniciou a manobra de Heimlich para desobstruir as vias aéreas do recém-nascido.

O leite materno saiu pelo nariz do bebê, que aos poucos começou a melhorar. O soldado Gabriel Fiala segurou o menino para limpar as secreções, com o auxílio da sargento Flávia. Pouco depois, os policiais acompanharam a família ao hospital mais próximo, no Jardim Icaraí. Bernardo foi atendido pela equipe médica e, após apresentar melhora, ficou aos cuidados dos pais, que agradeceram aos policiais.

“Cada segundo conta, por isso é essencial sempre estarmos preparados”, destacou o soldado Gabriel Fiala. Essa é a quarta vez que o PM ajuda a desengasgar uma criança em quase quatro anos de corporação. Em dezembro do ano passado, ele socorreu Isabelly, de 10 meses, que não conseguia respirar devido a uma gripe.

Cada ocorrência tem uma peculiaridade, assim como cada vida, contou o soldado. “É gratificante poder ajudar. Depois, respiramos com a sensação de alívio”, explicou o PM, que é pai de um garotinho de 8 meses. Ele destacou a importância de manter a calma e o profissionalismo. “Ser pai torna esse tipo de ocorrência ainda mais delicada. Nos colocamos no lugar dos pais, mas precisamos controlar a emoção no momento da ação. No fim, é um dever cumprido à sociedade”, completou.