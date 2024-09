Polícia Militar recupera motocicleta furtada no bairro Campanário em Diadema

Na noite de sábado (28/09), equipe de policiais militares do Tático Comando do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano durante o patrulhamento pelo bairro Campanário em Diadema, avistou uma motocicleta Dafra/Apache, sendo conduzida no sentido oposto da via.

Realizada a abordagem e busca pessoal no condutor nada de ilícito foi encontrado, porém após vistoria veicular constou ser produto de furto.

Questionado a respeito, o adolescente informou a equipe policial ter comprado a motocicleta no dia anterior.

Ocorrência apresentada no 3° Distrito Policial de Diadema onde o Delegado presente ao plantão, registrou o BOPC de Receptação, permanecendo o indivíduo a disposição da justiça, sendo a motocicleta devolvida para vítima.