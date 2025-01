Polícia Civil indicia seis torcedores do Corinthians por briga na Barra Funda

A Polícia Civil de São Paulo identificou e indiciou seis torcedores do Corinthians, suspeitos de envolvimento em uma briga com torcedores do São Paulo na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, no último domingo (26).

O delegado Cesar Saad, da Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), confirmou que os indivíduos indiciados pertencem à torcida organizada Gaviões da Fiel, a principal do Corinthians.

Segundo informações da Polícia Militar, o confronto ocorreu por volta das 13h, horas antes do esperado clássico entre as duas equipes pelo Campeonato Paulista. Imagens que circulam nas redes sociais registraram os grupos armados com bastões durante a altercação.

O delegado Saad destacou que a identificação dos envolvidos foi facilitada por câmeras de monitoramento e vídeos da briga. A investigação utilizou tecnologia de reconhecimento facial para localizar os participantes da disputa.

Saad afastou a possibilidade de uma emboscada, já que ambos os grupos estavam armados com barras de ferro.

Vale ressaltar que, devido à implementação da torcida única no estado, apenas torcedores do São Paulo deveriam se dirigir ao estádio. Os torcedores do Corinthians estavam a caminho da sede da sua torcida, localizada no Bom Retiro, onde assistiriam ao jogo.

Felizmente, não houve registro de prisões ou feridos durante a confusão.

Curiosamente, o confronto aconteceu a poucos metros da sede da Drade e das principais torcidas organizadas do Palmeiras, rivais tanto dos são-paulinos quanto dos corintianos.

Um levantamento realizado pela Folha em 2024 apontou que desde 2016, ano em que foi implantada a medida de torcida única para minimizar as brigas entre torcidas rivais, pelo menos sete torcedores perderam a vida em confrontos semelhantes no estado de São Paulo.