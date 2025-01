Torcedores de São Paulo e Corinthians promovem briga antes de clássico

Um violento confronto entre torcedores das equipes São Paulo e Corinthians ocorreu no início da tarde deste domingo (26), na Avenida Marquês de São Vicente, localizada na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Segundo informações da Polícia Militar, a briga teve início por volta das 13h, horas antes do esperado clássico pelo Campeonato Paulista, que estava agendado para começar às 18h30 no Estádio do Morumbi, mas que foi adiado para as 19h30 em razão das condições climáticas adversas.

Imagens compartilhadas nas redes sociais revelam torcedores armados com bastões durante a confusão. Os são-paulinos se dirigiam ao Morumbi, enquanto os corintianos se encaminhavam à sede de uma torcida organizada no Bom Retiro, próxima ao local do conflito, com o intuito de assistir à partida.

Após o tumulto, a Polícia Militar escoltou os torcedores do São Paulo até a estação Barra Funda para garantir sua segurança. Um vídeo amplamente divulgado mostra um torcedor são-paulino, identificado como membro da principal torcida organizada do clube, sendo cercado e agredido por rivais. A situação é contornada por outros torcedores que exigem sua liberação.

A Secretaria da Segurança Pública do estado de São Paulo divulgou uma nota informando que a PM foi chamada para intervir no tumulto. Durante a abordagem, os policiais encontraram torcedores do São Paulo que relataram ter se deparado com um pequeno grupo de corintianos, o que culminou na briga. A pasta ainda acrescentou que não houve registros de feridos ou atendimentos nas unidades de pronto-socorro da área.

Vale destacar que o confronto ocorreu nas proximidades da Delegacia de Repressão a Crimes Cometidos por Torcidas Organizadas (Drade) e das sedes das principais torcidas organizadas do Palmeiras, outra equipe rival tanto dos são-paulinos quanto dos corintianos.

Um levantamento realizado pela Folha em 2024 revelou que desde 2016, ano em que foi implementada a torcida única como medida para reduzir confrontos entre torcidas, ao menos sete torcedores perderam suas vidas em situações semelhantes no estado de São Paulo.