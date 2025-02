Polícia Civil de SP prende mulher líder de organização criminosa foragida há três anos

Policiais civis do 37º Distrito Policial (Campo Limpo) prenderam na tarde de quarta-feira (19) uma mulher de 29 anos, conhecida como “loira”, que era procurada pela Justiça há três anos. Ela foi condenada pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e associação para o tráfico, e atuava como liderança de uma facção criminosa nas regiões do Sacomã, São Bernardo do Campo e Taboão da Serra.

A condenação teve origem em um inquérito instaurado pelo 14º Distrito Policial (Pinheiros) em 2022. Contra a suspeita havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara de Crimes Tributários, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro.

Ao ser abordada, a mulher apresentou uma identidade falsa, tentando se passar por outra pessoa. Com essa identidade, ela abriu contas bancárias, realizou matrículas em academia e efetuou compras fraudulentas. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ela uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa e cartões bancários no nome da vítima.

No momento da prisão, os policiais também apreenderam o celular da investigada e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas. O caso foi registrado no 37º DP, e a presa permanecerá detida à disposição da Justiça.