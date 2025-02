Pablo Marçal defende Jair Bolsonaro em meio a denúncias de organização criminosa

O influenciador digital Pablo Marçal, associado ao PRTB, manifestou seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que recentemente se tornou alvo de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). A acusação envolve a suposta liderança de Bolsonaro em uma organização criminosa com o intuito de orquestrar um golpe de Estado no Brasil.

Em suas declarações, Marçal enfatizou que Bolsonaro é reconhecido como a principal figura do conservadorismo no país. O influenciador criticou abertamente a denúncia apresentada pela PGR, sugerindo que se trata de uma tentativa de deslegitimar a liderança do ex-presidente.

Marçal também defendeu que Bolsonaro deve trabalhar para reverter sua inelegibilidade, permitindo assim sua participação nas eleições de 2026. Essa posição visa galvanizar o apoio entre os eleitores que ainda permanecem leais ao ex-presidente e reforçar sua imagem como um defensor dos princípios conservadores no cenário político brasileiro.

A declaração de Marçal ocorre em um contexto político polarizado, onde figuras públicas frequentemente tomam posições firmes em relação a líderes políticos controversos. A defesa do influenciador pode ser vista como parte de uma estratégia para mobilizar a base bolsonarista e influenciar o debate político à medida que o Brasil se aproxima das próximas eleições.