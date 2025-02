Policiais Militares recuperam carga roubada e detêm indivíduos procurados

Na tarde de ontem (17), durante atendimento de ocorrência pela Rua Fidalgo, as equipes foram informadas via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) sobre um roubo em andamento a um veículo FIAT/Fiorino branco, aparentemente carregado, na Rua Rio Vitorino.

De imediato, os policiais se deslocaram ao local, momento em que dois indivíduos, já de posse do veículo, perceberam a presença das equipes e tentaram fugir a pé, abandonando o carro e a vítima. Após acompanhamento, um dos criminosos foi detido, enquanto o segundo tentou escapar pelos telhados das residências.

Diante da situação, foi solicitado apoio para o cerco policial, contando inclusive com o helicóptero Águia. Com o cerco montado, o segundo indivíduo foi localizado e abordado, sendo encontrado em sua posse um revólver calibre .22 desmuniciado e com a numeração suprimida.

Após consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), verificou-se que ambos os abordados eram procurados pela Justiça. A carga recuperada consistia em caixas de cigarros da marca Marlboro.

Diante dos fatos, vítima, veículo, carga e indivíduos foram encaminhados ao 101º DP para as providências de Polícia Judiciária.