Polícia Militar prende mulher com identidade falsa na Zona Sul de SP

Na tarde de ontem (06), policiais militares do 27° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram acionados via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para averiguar uma ocorrência de atitude suspeita na Rua Marciano de Barros.

No local, a equipe visualizou dois indivíduos com as características informadas e realizou a abordagem. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas ao solicitar os documentos, uma das abordadas apresentou um RG feminino. No entanto, as características físicas não condiziam com as do documento apresentado.

Identificação da acusada e apoio do Serviço de Inteligência

Com o apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, foi constatado, por meio de ferramentas inteligentes, que o RG pertencia a outra pessoa. Após nova consulta criminal via COPOM, foi confirmado que a abordada era procurada pela Justiça, com um mandado de prisão em aberto pelo Artigo 33 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), válido até 05/12/2026.

Prisão e encaminhamento à delegacia

Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão e a conduziu ao 11º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão pelos crimes de Captura de Procurado e Falsidade Ideológica. A capturada permaneceu à disposição da Justiça.