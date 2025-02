Polícia do Rio apreende 410 armas em janeiro, incluindo recorde de 84 fuzis

No mês de janeiro deste ano, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro conseguiu apreender um total de 410 armas de fogo, que estavam nas mãos de organizações criminosas. Este número inclui uma quantidade alarmante de 84 fuzis, o que representa um recorde desde o início da coleta de dados em 2015. As apreensões ocorreram predominantemente na Baixada Fluminense, uma área marcada por intensos conflitos territoriais entre facções rivais.

O total de fuzis retirados de circulação neste último mês superou as apreensões registradas em todo o ano de 2023, que contabilizou apenas 53 unidades do mesmo tipo durante o mesmo período. Anteriormente, o maior número de fuzis apreendidos em um único mês havia sido registrado em agosto de 2024, com 78 unidades.

Em uma operação realizada na madrugada da última quinta-feira (30), a Polícia Federal também fez avanços significativos na luta contra o tráfico de armas. Durante a ação na RJ-127, nas proximidades de Paracambi, agentes federais prenderam dois indivíduos e apreenderam 11 fuzis. Essa operação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) da Superintendência da PF no Rio de Janeiro e as armas confiscadas não são contabilizadas nas estatísticas da Polícia Militar do estado.

Os investigadores da PF identificaram e interceptaram dois veículos — um automóvel e uma motocicleta — que transportavam os armamentos em três bolsas. No total, foram apreendidos oito fuzis calibre 5.56 e três calibre 7.62, além dos veículos envolvidos no transporte ilegal das armas.

As investigações indicam que este armamento estava destinado ao Complexo da Penha, uma comunidade sob controle do Comando Vermelho, a principal facção criminosa do Rio de Janeiro.