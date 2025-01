Apreensões de fuzis no Rio de Janeiro alcançam níveis históricos em 2024

Em um ano marcado por uma intensificação das operações policiais, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro anunciou que apreendeu um total de 638 fuzis em 2024, estabelecendo um novo recorde na série histórica de apreensões. Os dados, divulgados nesta segunda-feira (13), evidenciam um aumento significativo em comparação ao ano anterior e superam o número registrado em 2019, que era de 505 fuzis.

Além dos fuzis, as autoridades informaram que, entre janeiro e dezembro de 2024, foram apreendidas mais de seis mil armas de fogo. Este aumento nas apreensões representa uma elevação de 30% em relação a 2023, quando foram confiscados 492 fuzis. Somente em agosto deste ano, a polícia conseguiu recuperar 78 armas, o que se traduz em uma média de dois fuzis recuperados diariamente.

Os dados revelam também que as operações policiais têm sido concentradas em áreas específicas da cidade que estão sob disputa entre facções criminosas. De acordo com um estudo realizado pela Subsecretaria de Inteligência da PM, os locais com maior incidência de apreensões incluem o Complexo do Chapadão e Campinho, na Zona Norte, bem como Vila Kennedy e Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

A situação evidencia não apenas o desafio contínuo da segurança pública na região, mas também a crescente capacidade da polícia em enfrentar a criminalidade armada.