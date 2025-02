PM Rodoviária apreende 9 toneladas de maconha no interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária realizou na quarta-feira (12) a maior apreensão de drogas do ano. Mais de 9 toneladas de maconha e skunk foram encontradas em meio a uma carga de milho na rodovia Castello Branco, em Porangaba, no interior de São Paulo. O prejuízo estimado ao crime organizado chega a quase R$ 13 milhões.

Equipes do 5° Batalhão de Polícia Rodoviária estavam em patrulhamento, quando desconfiaram de um veículo que estava com a placa suja de barro, impedindo a visualização, então deram ordem de parada.

O motorista de 32 anos apresentou nervosismo durante a abordagem, o que aumentou as suspeitas. Durante a vistoria no caminhão, foram encontrados 9,3 mil quilos de maconha e mais 132 quilos de skunk, divididos em cerca de 650 fardos com as drogas.

Foi apurado que o caminhoneiro descarregaria os entorpecentes no Porto de Santos, no litoral paulista.

As substâncias e o caminhão foram apreendidos para a perícia. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Seccional de Botucatu, onde permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas e à disposição da Justiça.