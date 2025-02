PM Rodoviária prende quadrilha especializada em roubos no interior de São Paulo

A Polícia Militar, com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), capturou quatro integrantes de uma quadrilha especializada em roubos, na terça-feira (4), em Tupã, interior de São Paulo. Diversos relógios e R$ 3 mil em espécie foram recuperados.

Os PMs faziam patrulhamento quando receberam informações sobre o veículo usado pelos suspeitos.

Com apoio de agentes do 5º, do 22° batalhão e do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), a região foi cercada e os suspeitos, capturados.

Durante vistoria no veículo, a equipe encontrou e apreendeu 28 joias, nove cartões bancários, 76 relógios, cartuchos, punhais e R$ 3 mil em espécie, além de cinco munições. Todos os presos já possuem passagem criminal.

A quadrilha passou a ser investigada e foi identificada após assaltar uma casa na cidade.

O caso foi registrado como roubo a residência, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa.