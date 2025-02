PM resgata macacos e filhotes de jacaré em pote de sorvete em rodovia do interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária resgatou 20 filhotes de jacaré e cinco macacos na rodovia Castello Branco, em Avaré, na segunda-feira (3). Dois homens, de 23 e 30 anos, foram presos em flagrante por transporte ilegal de animais silvestres. Com a dupla, os policiais ainda encontraram um frasco de medicamento Clonazepam, usado para dopar os bichos.

As equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) estavam em patrulhamento quando desconfiaram de um veículo e fizeram a abordagem.

O motorista e o passageiro apresentaram versões diferentes sobre a viagem, o que aumentou a suspeita. Durante a revista no porta-malas do carro foi encontrada uma sacola onde havia uma gaiola com cinco filhotes de macaco, além de potes de sorvete e outros tipos de tigelas onde estavam os 20 filhotes de jacaré.

O passageiro, que alegou ser biólogo, afirmou que pegou os animais no Pará, com destino à cidade de São Paulo, onde receberia o pagamento. Já o motorista, que não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), disse que pegou o homem e os animais em Ourinhos para levá-los até a capital.

Os dois foram encaminhados ao Plantão Policial de Avaré, onde permaneceram presos por tráfico de animal e maus-tratos. A Polícia Civil pediu a quebra do sigilo telefônico dos suspeitos para prosseguir com as investigações e identificar possíveis outros envolvidos no crime.

Os filhotes foram levados à sede da Polícia Militar Ambiental de Botucatu e, posteriormente, à Faculdade Medicina Veterinária e Zootecnia do município.