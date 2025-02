Caminhão com mais de 130 kg de maconha é interceptado pela Polícia Civil no interior de SP

Uma denúncia anônima levou a Polícia Civil a encontrar mais de 130 quilos de maconha em um caminhão trator na região do Polo Industrial Pedro Luís Boso, em Catanduva, no interior de São Paulo, no sábado (8). As drogas seriam entregues na capital paulista.

Equipes da 4ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) receberam informações de que um veículo estaria transportando grande quantidade de drogas. Com conhecimento do modelo, cor e placa do caminhão, os policiais realizaram campana nos possíveis trajetos que poderiam ser realizados pelo motorista para localizá-lo.

Os agentes abordaram o caminhão pela rodovia Washington Luís. Durante a vistoria, foram encontrados 131 tabletes de maconhas, que totalizaram mais de 130 quilos.

As drogas e o celular do motorista, de 48 anos, foram apreendidos para a perícia.

O suspeito foi encaminhado à 4ª Dise, do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), onde permaneceu preso por tráfico de drogas.