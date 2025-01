Obras da terceira faixa da SP-310 atingem 25% de execução

As obras de implantação da terceira faixa da Rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho entre Cordeirópolis e Corumbataí, atingiram 25% de execução. Com a supervisão da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, os trabalhos partem do km 153, no entroncamento com a Rodovia Anhanguera (SP-330), em Cordeirópolis, e seguem até o km 193, na altura da alça de acesso a Corumbataí.

As equipes da concessionária Eixo-SP estão atuando simultaneamente em dois pontos da rodovia, um em Rio Claro e outro em Cordeirópolis, em frentes de terraplenagem, pavimentação e alargamento de obras de arte especiais (OAEs). No momento, nenhum segmento foi liberado para o tráfego, que aguarda as adequações necessárias de segurança. O prazo previsto para a conclusão total dos trabalhos é de três anos.

Com investimento de R$ 259 milhões, serão implantados 40 quilômetros de faixa adicional em ambos os sentidos da rodovia, o que dará maior fluidez ao trânsito, tornando a Rodovia Washington Luís mais rápida e segura. Cerca de 500 empregos diretos e indiretos serão gerados durante a execução do empreendimento.

Melhorias

O cronograma das obras prevê ainda a implantação de um dispositivo de retorno em desnível com rotatórias no km 157+700. A nova estrutura viária servirá como ligação da Rodovia Washington Luiz com o futuro contorno rodoviário de Cordeirópolis. Estão previstas também obras de adequação, alargamentos e prolongamentos de 38 dispositivos, além da instalação de pontos de iluminação nos trechos urbanos em Cordeirópolis, Santa Gertrudes e Rio Claro.

Ao todo, serão 12 quilômetros de rodovias iluminadas com o uso de tecnologia sustentável. A instalação das luminárias com painéis solares faz parte do projeto de modernização das rodovias sob gestão da Eixo-SP e tem como objetivo melhorar a visibilidade dos motoristas e, com isso, reduzir os riscos de acidente nos trechos urbanos, onde a circulação de moradores é maior.