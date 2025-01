Terceira pista da Imigrantes aliviará trânsito e fortalecerá o porto de Santos

O Governo do Estado de São Paulo anunciou para esta sexta-feira (10) o projeto de ampliação da rodovia dos Imigrantes, com a construção de uma terceira pista, que se estenderá por 21 quilômetros e reduzirá a inclinação da via. Esse projeto é uma resposta a problemas logísticos enfrentados principalmente pelos caminhões pesados que acessam o porto de Santos, uma das principais rotas de exportação do Brasil.

Projeção do traçado da terceira pista da Imigrantes. Foto: Reprodução

Expansão da capacidade de tráfego e redução de congestionamento

Atualmente, devido ao aclive acentuado e aos extensos túneis, cerca de 20 mil caminhões utilizam a rodovia Anchieta para chegar ao porto. A terceira pista da rodovia dos Imigrantes deverá permitir uma aumento de 145% na capacidade de tráfego para veículos pesados e 25% para outros tipos de veículos.

As obras, que serão concluídas até 2031, incluem túneis e viadutos, com destaque para o túnel de 6 quilômetros, que será o maior do país. O novo traçado terá dois pistas de rolamento e um acostamento, que poderá ser transformado em faixa adicional.

Objetivo da obra: melhorar a mobilidade e logística no transporte rodoviário

Com o início previsto para o quilômetro 43 da rodovia dos Imigrantes, a nova pista será essencial para facilitar a circulação de caminhões e melhorar o acesso à Baixada Santista, especialmente para os motoristas dirigindo-se ao litoral norte, como Guarujá e São Sebastião. Já os motoristas do litoral sul continuarão utilizando a pista antiga.

De acordo com Tarcísio de Freitas, a nova terceira pista da Imigrantes, é um passo estratégico para o desenvolvimento logístico de São Paulo e do Brasil. “Este projeto, que inclui o maior túnel do país, não só amplia em 25% a capacidade total do sistema, como mais do que dobra o acesso de caminhões ao Porto de Santos. Além de fortalecer o turismo, a obra será essencial para acompanhar o crescimento previsto do maior porto do Brasil, garantindo mais fluidez e eficiência para o transporte de cargas e mais conforto para os motoristas que utilizam o sistema”, afirmou o governador paulista.

Impactos financeiros e prazos de execução

O projeto, que terá um custo estimado entre R$ 6 bilhões e R$ 8 bilhões, ainda não tem valor final definido pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI). Um aditivo contratual será proposto à concessionária Ecovias, responsável pela execução da obra. A expectativa é que o projeto executivo, que será concluído até 2026, detalhe o cronograma e as técnicas construtivas.

Confira:

A importância do projeto para o setor portuário e agropecuário

A nova terceira pista é vista como uma solução para os gargalos logísticos enfrentados no porto de Santos, que, devido à sua inclinação excessiva, não permite o tráfego de caminhões pesados pela rodovia dos Imigrantes. Para o presidente da Autoridade Portuária de Santos, Pomini Anderson, a obra trará um impacto positivo significativo para o setor agropecuário brasileiro, aumentando a eficiência nas operações de transporte rodoviário.