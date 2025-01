PM realiza operação em Complexos do Alemão e da Penha

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro divulgou um balanço sobre a operação de grande escala realizada nesta sexta-feira (24) nos Complexos do Alemão e da Penha. A ação teve como foco principal o combate ao crime organizado, com especial atenção ao roubo de veículos e cargas na região metropolitana.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, a operação visou estabilizar os pontos críticos de venda de entorpecentes nas comunidades. A força policial mobilizou um contingente significativo, incluindo 500 policiais, 12 viaturas blindadas e dois helicópteros, além de equipamentos específicos para remoção de obstáculos, sob a coordenação do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (Naoe).

O Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar) também participou da ação, utilizando uma ambulância blindada para garantir a segurança e o atendimento médico necessário durante a operação.

No decorrer das mobilizações, as equipes da PM conseguiram apreender cerca de uma tonelada de drogas, além de materiais utilizados para embalagem e uma carabina. Duas pessoas foram detidas em flagrante, e itens como um aparelho de ar condicionado, uma geladeira e um fogão foram confiscados.

Infelizmente, durante a operação, um policial militar sofreu ferimentos na Penha Circular e foi levado ao Hospital Getúlio Vargas, onde seu estado é considerado grave. Em paralelo, as equipes removeram 18 toneladas de materiais diversos e desmantelaram 27 barricadas que obstruíam as vias.

A Polícia Civil também esteve envolvida na operação, resultando na prisão de um homem foragido do sistema penitenciário. Os agentes descobriram um desmanche de veículos roubados, encontraram um imóvel que abrigava cerca de uma tonelada de drogas e localizaram uma mala contendo pasta base de cocaína dentro de um automóvel. Além disso, uma granada foi apreendida em via pública, junto com diversas armas. As equipes ainda identificaram uma estufa destinada ao cultivo de maconha.