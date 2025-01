Conflitos e barricadas marcam ação da polícia no Complexo do Alemão

Em uma intensa operação na manhã desta quarta-feira (15), as forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro empreenderam esforços para prender 14 integrantes do Comando Vermelho, em mais uma fase da chamada Operação Torniquete, que visa desmantelar o núcleo financeiro da facção criminosa nos complexos do Alemão e da Penha, localizados na Zona Norte da cidade.

Até a última atualização, seis alvos haviam sido capturados, enquanto um policial militar do Bope foi ferido no ombro durante os confrontos. Os moradores da região relataram tiroteios intensos, evidenciando a tensão no ambiente.

Como estratégia de resistência, os traficantes ergueram barricadas e despejaram óleo no asfalto, criando obstáculos para o avanço das viaturas blindadas. O repórter cinematográfico Betinho Casas Novas registrou um momento crítico em que um Caveirão perdeu o controle ao descer uma ladeira coberta de óleo, quase atropelando um morador e colidindo com três veículos e uma motocicleta.

Em outra parte do complexo, os policiais tiveram que utilizar um maçarico para abrir passagem, e um trilho de trem improvisado como cancela foi incendiado para ser removido.

O foco principal desta operação é desarticular o sistema financeiro da facção, envolvendo familiares e operadores responsáveis pela chamada “Caixinha”, fundo que financia diversas atividades criminosas, incluindo roubo e furto de veículos, extorsão e disputas territoriais. O alvo mais proeminente é Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso.

A Secretaria de Segurança Pública está investigando a possibilidade de vazamento das informações sobre a operação. Informações circulavam na noite anterior à ação policial, indicando movimentações em algumas comunidades.

As investigações, realizadas com auxílio de tecnologia avançada pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, revelaram um esquema complexo que contabiliza 5 mil operações financeiras totalizando R$ 21 milhões provenientes de atividades ilícitas.

Os mandados de prisão preventiva foram emitidos pela 1ª Vara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. De acordo com as autoridades policiais, Doca possui um histórico criminal extenso, incluindo ordens para execuções e tentativas de sequestro.

A operação também causou impactos significativos na mobilidade local. Vias importantes como a Estrada do Itararé, Avenida Itaóca e Rua Paranhos foram interditadas. As clínicas da família Zilda Arns e Rodrigo Y Aguilar Roig acionaram o Protocolo Acesso Mais Seguro e suspenderam seus atendimentos por questões de segurança.

O Rio Ônibus anunciou alterações em seis linhas de ônibus devido aos desvios necessários em decorrência da operação:

312 (Penha-Candelária)

621 (Penha-Saens Peña)

622 (Penha-Saens Peña)

623 (Penha-Saens Peña)

625 (Olaria-Saens Peña)

679 (Grotão-Méier)

A situação continua tensa na região enquanto as forças de segurança trabalham para restabelecer a ordem e neutralizar as atividades criminosas no Complexo do Alemão.