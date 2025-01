Tiroteios e operação policial marcam manhã de tensão na Zona Norte do Rio

Na manhã desta sexta-feira (24), a Zona Norte do Rio de Janeiro foi palco de uma intensa operação das forças de segurança, visando os complexos do Alemão e da Penha. Desde as primeiras horas do dia, relatos de tiroteios em diversas áreas começaram a surgir, gerando preocupação entre os moradores locais.

Segundo informações disponíveis até o momento, um homem foi fatalmente atingido por uma bala perdida nas proximidades do BRT da Penha. Além disso, um policial militar também foi ferido durante os confrontos e está recebendo atendimento no Hospital Estadual Getúlio Vargas.

A mobilização das autoridades é significativa, com cerca de 500 agentes envolvidos na ação. A Polícia Militar concentrou seus esforços na região da Penha, enquanto a Polícia Civil direcionou suas operações para o Complexo do Alemão. O principal objetivo é conter o avanço das facções criminosas e combater atividades como roubo de veículos e cargas.

As unidades participantes da operação incluem o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), Batalhão de Choque, Grupamento Aeromóvel, além de diversos batalhões de área e outras especializadas em policiamento em vias expressas.

A situação tem gerado impactos significativos na mobilidade urbana. A empresa Rio Ônibus anunciou que pelo menos 13 linhas de ônibus tiveram seus itinerários alterados devido aos confrontos.

As linhas afetadas incluem:

292 (Engenho da Rainha-Castelo)

312 (Olaria-Candelária)

313 (Penha-Praça da República)

621 (Penha-Saens Pena)

622 (Penha-Saens Pena)

623 (Penha-Saens Pena)

625 (Olaria-Saens Pena)

628 (Penha-Nova América)

629 (Irajá-Saens Pena)

679 (Grotão-Méier)

711 (Rocha Miranda-Rio Comprido)

908 (Guadalupe-Bonsucesso)

SV908 (Guadalupe-Bonsucesso)

A comunidade observa com apreensão a movimentação das viaturas policiais nas ruas, enquanto imagens divulgadas pela mídia mostram o Caveirão circulando pela área e agentes se posicionando em locais estratégicos para garantir a segurança dos moradores.