Polícia Militar realiza operação contra crime organizado no Complexo da Maré, RJ

Na manhã desta sexta-feira (10), a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro deu início a uma operação de grande escala visando combater o crime organizado na região do Complexo da Maré, situado na Zona Norte da cidade. A ação tem como principais metas localizar indivíduos envolvidos em roubos de veículos e cargas, além de identificar pontos de desmanches irregulares que operam na área.

A operação conta com a participação de equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), bem como de outras unidades especializadas que se deslocaram para as comunidades conhecidas como Nova Holanda, Parque União e Vila Joaniza.

Conforme informações coletadas através de inteligência policial e investigações realizadas em colaboração com a Polícia Civil, há indícios de que os grupos criminosos atuantes no Complexo da Maré estão implicados em uma série de roubos a cargas e veículos, além de operarem desmanches ilegais que facilitam o comércio clandestino de peças automotivas.