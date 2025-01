Planta e Raiz lota espaço Varada Estaiada, em São Paulo

Na tarde de ontem, domingo, o Planta e Raiz apresentou pela primeira vez um show da turnê paralela “Tranquilize”, no qual o grupo apresenta sucessos da música brasileira, que marcaram gerações e inspiram os membros do Planta, mas em versões reggae.

Entre as músicas que a banda tocou para uma Varanda Estaiada lotada estão “Segundo Sol”, clássico de Nando Reis conhecido na voz de Cássia Eller, “Xote dos Milagres”, do Falamansa, “La Belle D´Jour”, de Alceu Valença, “Exagerado”, clássico de Cazuza, e “Mantenha o Respeito”, do Planet Hemp. Além disso, não podiam faltar, entre as mais de 20 músicas de um repertório variado, alguns sucessos da banda no bis, como “Filho do Leão” e “Com Certeza”.

“Foi mais um momento lindo da gente com a galera, mais uma onda especial que entrou na nossa vida. Tranquilize são algumas canções, diante de tantas, que fizeram parte da nossa história e da nossa vida. Começamos 2025 com chave de ouro”, comemora Zeider.

A apresentação foi gravada para gerar conteúdos audiovisuais, com lançamento em breve. A banda pretende levar esse show para outras cidades e logo deve divulgar mais algumas datas.