Planta e Raiz apresenta novo show “Tranquilize” em São Paulo

A banda Planta e Raiz virou um símbolo do reggae nacional, mostrando que em São Paulo existe amor e tranquilidade em forma de som. Agora, após gravar o projeto ao vivo em Fernando de Noronha, o grupo apresenta o show “Tranquilize”, que acontece no dia 12 de janeiro, na Varanda Estaiada, com versões reggae de alguns grandes clássicos da música brasileira, que inspiram os membros do grupo. A apresentação será gravada para um audiovisual.

Ouvir a banda é como ser transportado automaticamente para praia, natureza e para as boas vibrações. Com os shows do “Tranquilize”, a viagem será feita junto com os membros da banda e o público. O grupo vai tocar sucessos que marcaram gerações, mas com novos arranjos feitos especialmente para as apresentações. Entre as músicas escolhidas para o set list estão: “Exagerado”, do Cazuza, “Primeiros Erros”, sucesso do Capital Inicial, e “Mulher de Fases”, dos Raimundos, cuja versão foi lançada pelo Planta e Raiz em novembro do ano passado.

“Tranquilize” será um antídoto antiestresse para o público. Uma turnê paralela para celebrar em clima descontraído o amor pela música e pela natureza, seja lá em que lugar se esteja. A ideia é fazer um evento acolhedor, no qual é possível transportar a energia da música e de qualquer cenário para vários pontos do país, sem que o artista abandone sua essência original.

“Nesse show, fazemos uma das coisas que mais gostamos, que é representar os grandes artistas da música brasileira e também espalhar essas canções que tanto tocam o coração de todo mundo, inclusive o nosso”, conta Zeider. “Estamos fazendo tudo com muito carinho para mostrar o respeito que temos pelo legado de tantos artistas brasileiros”, completa o vocalista.

Com milhões de plays nas plataformas digitais, apresentações em grandes festivais – a exemplo do Lollapalooza, onde tocou junto com os potentes tambores do Olodum –, o Planta e Raiz é sem dúvida um dos maiores expoentes do reggae brasileiro. Hits como “Com Certeza”, “Aquele Lugar” e “Filho do Leão” tocam em todo lugar do país, assim como a faixa “Partiu”, primeiro single do último álbum lançado, “Ao Vivo em Noronha”.

Formada por Zeider (vocal), Fernandinho (guitarra base), Franja (guitarra solo), Samambaia (baixo) e Juliano (bateria), o Planta e Raiz tem mais de 25 anos de história e acumula mais de 5 milhões de streamings mensais no Spotify.

SERVIÇO:

Show Tranquilize | Planta e Raiz

Local: Varanda Estaiada

Data: Dia 12 de janeiro | domingo

Horário: 14h

Preço: R$170

Vendas: https://www.ingresse.com/tranquilize/