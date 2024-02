PizzaMania: pizzaria mais premiada do ABC completa 30 anos 

Foi em fevereiro de 1994 que o empresário Fábio Damas decidiu inaugurar no bairro Mauá, na região de São Caetano do Sul, município que compõe o Grande ABC Paulista, a PizzaMania. A pizzaria foi aberta justamente no período em que o delivery ganhava força no Brasil – já que ter um aparelho telefônico em casa se tornou algo mais acessível – o que impulsionou e ajudou na popularização do estabelecimento na região do ABC.

Com um cardápio democrático que inclui opções light e gourmet e um espaço aconchegante, tradicional e localizado em um local residencial, a PizzaMania decidiu preparar diversas promoções e novidades para comemorar os seus 30 anos. A Pizzaria agora irá contar com duas novas opções no cardápio. A primeira é a pizza versão sem glúten, onde o cliente pode escolher o sabor que ele quiser para ser preparado com uma massa sem glúten.

A outra novidade é a pizza vegana, preparada com ingredientes selecionados e diferenciados como proteínas e cremes vegetais. “Como nós temos um contato próximo com os nossos clientes, nós constatamos que ambas as opções eram uma demanda deles, então decidimos atender os pedidos e lançamos essas novidades justamente no nosso aniversário de 30 anos”, declara Damas.

“Temos muito orgulho de testemunharmos a ascensão do ABC como um dos pontos mais renomados quando se fala na gastronomia em São Paulo e de fazermos parte dessa trajetória. Nosso objetivo sempre foi oferecer pizzas de qualidade feitas com ingredientes selecionados”, explica Damas. A ideia de criar a pizzaria surgiu na época em que o empresário trabalhava em um escritório de contabilidade.

O local era especializado em atender restaurantes, pizzarias e postos de gasolina, e por ele acompanhar de perto esses estabelecimentos, surgiu a ideia de montar a sua própria pizzaria em São Caetano. Hoje a PizzaMania é conhecida como a pizzaria mais premiada do ABC. No total, o estabelecimento já conquistou três vezes o primeiro lugar na Copa Brasileira de Pizzarias na Etapa São Paulo – Interior.

O último prêmio foi conquistado com a Pizza Funzionalle, feita com molho de tomate, queijo cottage, filé de corvina desfiada e temperada, rúcula, tomate seco picado, castanha do Pará picada, orégano e azeitonas pretas. A empresa também conquistou o título de vice-campeã na II edição da Copa, além de dois prêmios Top Qualidade Brasil entregues pelo Centro de Integração Cultural e Empresarial de São Paulo (CICESP).

“Olha para trás e ver que já se passaram 30 anos de muitas histórias, conquistas e desafios, é algo que nos surpreende, e nossa expectativa é continuar apostando na tradição e na inovação para continuar sendo reconhecidos como uma pizzaria que fez e faz história na região do abc”, finaliza Damas.

Serviço

PizzaMania

Endereço

Rua João Dagostini, 150 – Mauá, São Caetano do Sul – SP, 09580-610

Telefones: 11 4231-1851 | 11 96827-0790

Aplicativo: Pizzamania Pizzaria

Pedidos online: https://pedidopizzamania.ccmpedidoonline.com.br/index.php

Horário de funcionamento:

Qua, Qui e Domingo: 18h às 22h45h

Sex e Sáb: 18h às 23h45h

Sobre a PizzaMania

Localizada em São Caetano do Sul, a PizzaMania está no mesmo bairro – (Mauá) – há 30 anos, em um local residencial. Considerada uma das melhores pizzarias do Brasil, possui um vasto cardápio, inclusive com opções light e gourmet. Com um atendimento diferenciado, os clientes que frequentam a Pizzaria PizzaMania contemplam além de sabores de pizzas tradicionais, Pizzas exclusivas e de sabores únicos desenvolvidos pelo premiado “Mestre Pizzeiro” e empresário Fabio Damas.