Pesquisa revela estratégias que dominam a audiência em reality shows

Reality shows continuam sendo uma paixão nacional, e uma nova pesquisa da Wake Creators, empresa líder em marketing de influência baseado em dados, mostra como esses programas moldam tendências, criam fenômenos culturais e influenciam o comportamento do público. O Big Brother Brasil lidera com ampla vantagem como o favorito dos brasileiros, escolhido por 61% dos participantes. Em segundo lugar aparece o Masterchef Brasil (10%), seguido por Casamento às Cegas (8%). Outros realities, como De Férias com o Ex (4%) e Corrida das Blogueiras (3%), também se destacam, evidenciando a diversidade de formatos que atraem o público.

Marcas que se destacam nos realities

O estudo revelou que Americanas e Mercado Livre lideram como as marcas mais associadas a reality shows no Brasil, com 11% das menções cada uma, seguidas por iFood (10%) e Pantene (6%). McDonald’s, Stone e o próprio Big Brother Brasil aparecem com 5%, enquanto Avon é lembrada por 4% dos entrevistados. “Esses resultados destacam o poder da exposição em programas de grande audiência e reforçam a importância de ações criativas e marcantes para conquistar a memória do público”, comenta Julia Affonseca, Diretora de Negócios e Operações Wake Creators.

Os fatores que tornam uma patrocinadora memorável em reality shows estão diretamente ligados à sua capacidade de engajar e criar experiências marcantes para os telespectadores. Segundo a pesquisa, ações promocionais e sorteios relacionados ao programa são os mais eficazes (46%), seguidos por provas dinâmicas e criativas (44%) e a repetição da presença da marca (43%). Além disso, momentos de descontração dos participantes (38%) e a interação com o público nas redes sociais (37%) também se destacam como estratégias valiosas.

Evolução dos canais de consumo

A TV aberta ainda está na frente como principal canal de consumo de reality shows, mencionada por 73% dos participantes, logo depois estão as plataformas de streaming, com 72%. “Essa proximidade entre os dois formatos evidencia a força do digital como alternativa ao formato tradicional, ampliando o alcance do conteúdo”, complementa Julia.

O Instagram lidera disparado como a principal rede social para acompanhar conteúdos relacionados a reality shows, com 93% de preferência, seguido pelo TikTok, utilizado por 65% dos participantes. Outras plataformas, como X/Twitter (33%) e YouTube (27%), também são importantes, enquanto portais de notícias (25%) mantêm relevância para quem busca informações mais detalhadas.

Quando se trata dos formatos mais populares para conteúdos sobre reality shows, os vídeos curtos lideram com 83% de preferência, à frente dos stories no Instagram (60%). Posts no feed e carrosséis também se destacam (46%), enquanto vídeos longos (23%) e posts escritos (16%) têm menor relevância. Já os podcasts, com apenas 10%, reforçam a preferência do público por conteúdos visuais, dinâmicos e rápidos, alinhados ao ritmo ágil e envolvente destes programas.

*A pesquisa sobre reality shows da Wake Creators ouviu um total de 600 criadores de conteúdo cadastrados na plataforma da empresa durante o mês de dezembro de 2024.