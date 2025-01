Confira as novidades do BBB 25

O Big Brother Brasil 25 (BBB25) promete revolucionar a dinâmica do programa ao introduzir a primeira edição com participantes em duplas, além de trazer uma série de novidades inspiradas nos clássicos da TV Globo.

Com o tema “Fábrica dos Sonhos”, que celebra os 60 anos da emissora, a nova temporada do reality show já começa a gerar expectativa entre os fãs. Assim como nas edições anteriores, os participantes permanecerão confinados por um período aproximado de 100 dias.

Rodrigo Dourado assume o comando criativo do programa, sucedendo Boninho. A expectativa é que ele mantenha a essência do BBB enquanto apresenta inovações para o público.

A proposta temática, revelada anteriormente, recebeu novos detalhes nas últimas semanas. Tadeu Schmidt e ex-participantes têm compartilhado “spoilers” nas redes sociais, indicando que um dos quartos na casa será decorado com referências a grandes produções da teledramaturgia da Globo. Além disso, haverá um espaço inspirado no programa dominical Fantástico e uma academia com o tema da famosa novela Malhação.

Entre as mudanças notáveis está a reformulação do Quarto do Líder, que contará com uma poltrona exclusiva para o vencedor da Prova do Líder, oferecendo uma nova experiência ao participante que conquistar essa regalia.

A edição também promete novas dinâmicas em duplas. Embora ainda não tenham sido divulgadas informações detalhadas sobre como essas interações ocorrerão, Tadeu Schmidt confirmou que haverá uma dinâmica logo no início do jogo, deixando os espectadores ansiosos por mais informações.

O clássico “castigo do Monstro” retorna nesta edição com um toque especial em comemoração aos 25 anos do programa. Os Monstros serão inspirados em momentos icônicos das edições passadas, proporcionando uma experiência nostálgica aos fãs do reality.

Outra característica que se manterá é a divisão dos participantes em grupos para alimentação, com as áreas VIP e Xepa apresentando contrastes visuais. A cozinha VIP será sofisticada e brilhante, enquanto a cozinha Xepa terá um design mais simples e modesto.

A revelação dos novos participantes está programada para ocorrer na próxima quinta-feira (9), quando Tadeu Schmidt apresentará os novos brothers e sisters diretamente da casa mais vigiada do Brasil.

Adicionalmente, Ana Clara e Ed Gama estrearão o “Big Show”, um novo programa que vai ao ar nas noites de segunda-feira, trazendo humor e interação com o público através de quadros dinâmicos e entretenimento relacionado ao BBB. Um dos destaques será um segmento onde o público poderá enviar perguntas para o Líder da semana.

A Caravana dos Brothers, uma tradição das edições anteriores, também retornará. Este evento consiste no transporte dos participantes até a casa em veículos que percorrem as principais vias do Rio de Janeiro, além de servir como uma plataforma de divulgação tanto para as marcas quanto para os próprios participantes.