Gil do Vigor revela data do Big Day para o BBB 25

O ex-participante do Big Brother Brasil, Gil do Vigor, anunciou oficialmente a data de apresentação dos participantes da 25ª edição do reality show, que se inicia na próxima segunda-feira (13).

Em suas redes sociais, Gil compartilhou a informação sobre o Big Day, que ocorrerá no dia 9 de janeiro. “Anota aí: o Big Day vai ser no dia 9, na próxima quinta-feira. É o dia de conhecer as duplas que vão entrar no BBB 25. E, gente, é dia de se surpreender!”, declarou.

Como nas edições anteriores, a revelação dos novos participantes será transmitida ao longo da programação da TV Globo. O apresentador Tadeu Schmidt estará presente diretamente da casa do programa, junto com toda a equipe do BBB, para compartilhar as novidades e detalhes sobre os novos “brothers”.

Além da transmissão na televisão, os assinantes do Globoplay terão a oportunidade de acompanhar uma Maratona Big Day, que contará com a repercussão dos perfis dos participantes ao vivo e participações de convidados especiais.

A nova edição do BBB promete manter sua duração habitual de 100 dias, com encerramento previsto para o dia 22 de abril. Assim como nas temporadas anteriores, o elenco será composto por participantes famosos e anônimos, divididos entre os grupos conhecidos como Camarotes e Pipocas.