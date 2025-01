Boninho provoca fãs com charadas misteriosas e novos projetos para a TV

O renomado diretor Boninho, conhecido por sua passagem marcante à frente do “Big Brother Brasil“, voltou a chamar a atenção dos internautas ao publicar enigmáticas charadas em suas redes sociais. A iniciativa, que já se tornou uma tradição para o profissional, gerou um frenesi entre os usuários da internet, que começaram a formular diversas teorias sobre seu próximo projeto televisivo.

No ano passado, Boninho anunciou sua saída da TV Globo, e agora, em sua primeira postagem carregada de mistério sobre o futuro, ele fez referência ao período em que interagia com os seguidores ao compartilhar spoilers do famoso reality show apresentado por Tadeu Schmidt. “Estava aqui em Angra e pensei: postar ou não postar? Principalmente porque o Chico Barney fica ávido pelas minhas charadas. Consegui encontrar uma charada para o Chico ou para qualquer pessoa que queira resolvê-la”, disse ele em sua publicação.

A mensagem ainda incluiu uma provocação: “Está com saudades de uma charada? Então, duvido você acertar! Vale uma vaga, quem sabe! Feliz 2025!”. O vídeo que acompanhou a postagem apresentava um boneco pilotando uma motocicleta, que se transforma em um capacete, alimentando ainda mais as especulações dos internautas.

Dentre as reações, destacam-se as opiniões de influentes figuras da televisão. O apresentador Marcos Mion comentou rapidamente sobre a situação, sugerindo que poderia haver uma ligação com Supla e um retorno do artista ao mundo dos realities: “Supla!! Motocicleta endiabrada!! O rei da Casa dos Artistas de volta a um reality!!”. Outro apresentador, Fa Marianno, também manifestou seu entusiasmo: “Aeeee, alguma coisa envolvendo desafio sobre duas rodas, explorar o mundo, aventura… Já quero!”. No entanto, nem todos compartilham do mesmo otimismo; um usuário criticou a ideia afirmando: “Um reality de moto? Já começou mal”.

As conjecturas não param por aí. Algumas ideias mais excêntricas surgiram nas redes sociais, como a possibilidade de um programa chamado “O Globo da Morte“, ou até mesmo um reality voltado para entregadores do iFood.

Enquanto isso, os rumores sobre o novo projeto de Boninho continuam a crescer. Recentemente, Ana Clara foi questionada sobre seu potencial papel no “BBB 25”, e ela respondeu com cautela ao comentar que está “torcendo para…” algo inovador. Em outras declarações, Boninho revelou detalhes sobre seu novo reality intitulado “Estrela da Casa”, enfatizando diferenças cruciais entre este projeto e o tradicional “Fama”. Além disso, notícias recentes indicam que campeões do BBB podem estar se aventurando na próxima edição de ‘A Fazenda’, aumentando ainda mais as expectativas para o futuro do entretenimento brasileiro.