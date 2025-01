Globo Anuncia ‘Big Show’, Novo Programa do Multishow com Interatividade Direta

A Rede Globo revelou, nesta quinta-feira (2), detalhes sobre o lançamento do “Big Show“, um novo programa que será transmitido pelo Multishow e promete funcionar como uma extensão da sala do Big Brother Brasil (BBB). Sob a apresentação de Ana Clara e Ed Gama, a atração permitirá que os telespectadores interajam com o líder da semana, que responderá a perguntas enviadas diretamente dos participantes da casa.

Embora a emissora não tenha especificado como essa interação ocorrerá, foi enfatizado que esta funcionalidade será exclusiva do programa. O “Big Show” está programado para estrear no dia 20 de janeiro e será exibido todas as segundas-feiras.

Uma das tradições do formato será mantida: a presença do eliminado da semana ao lado dos apresentadores. Além disso, cada episódio contará com convidados especiais, abordando temas e quadros relacionados aos eventos mais recentes da 25ª edição do Big Brother Brasil.

De acordo com a Globo, “humor, resenha, interatividade, memes e games” são algumas das características que definirão esta nova atração, que promete animar as noites de segunda-feira com conteúdo inédito.

A 25ª edição do BBB está agendada para estrear em 13 de janeiro, sob a apresentação de Tadeu Schmidt.