Estou chocada, diz Juliette sobre saída de Boninho da Globo

Campeã do BBB 21, Juliette ficou surpresa com o anúncio da saída de Boninho da Globo. “Estou chocada. Foi uma surpresa e eu não esperava mesmo”, falou ela em um dos camarotes do Rock in Rio.

Juliette lembrou que sempre teve uma boa relação com o ex-diretor, que deixou a emissora após 40 anos. “Ele sempre foi muito bacana comigo. Não posso esquecer que o Boninho me deu oportunidade e mudou a minha história e da minha família. Sou muito grata”.

Ela afirmou que não tem ideia sobre o que ele iria fazer. “Olha… Não sei. São escolhas que a gente faz na vida e só a gente é capaz de falar, né? Eu só espero que Deus abra seu caminho onde for”.