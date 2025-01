Band abre inscrições para o MasterChef Brasil 2025

Estão abertas as inscrições para a 12ª temporada do MasterChef Brasil. Os cozinheiros amadores interessados em conquistar o troféu devem preencher o formulário no site oficial da Band.

Para concorrer a uma vaga, é preciso ter mais de 18 anos e enviar um vídeo de no máximo 15 minutos se apresentando e dizendo por que gostaria de entrar no talent show enquanto prepara uma receita de sua preferência. O candidato não pode ter prestado serviços em restaurantes, ter curso superior em Gastronomia ou ser estudante da área.

Desde a estreia em 2014, a atração vem transformando a maneira como os brasileiros enxergam a culinária, além de revelar grandes talentos que passaram pela avaliação criteriosa dos chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Criado por Franc Roddam, o formato MasterChef é representado internacionalmente pela Banijay. O programa é uma produção da Endemol Shine Brasil para a Band e para o Discovery Home & Health.