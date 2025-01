Ex-MasterChef é preso por estuprar criança de 12 anos em SC

O renomado chef Jason de Souza Junior, que ganhou notoriedade como ex-participante da nona temporada do reality show Masterchef Brasil, foi detido nesta quarta-feira (1º) em Palhoça, Santa Catarina. Ele é acusado de ter cometido um ato de violência sexual contra uma menina de apenas 12 anos em Florianópolis.

A Polícia Civil de Santa Catarina informou que a investigação teve início após uma denúncia formal. O delegado Cleber Serrano, responsável pelo caso, decidiu instaurar um inquérito e, com base nas informações coletadas até o momento, determinou a prisão em flagrante do chef, que agora se encontra no sistema prisional. O andamento do caso permanece sob sigilo judicial.

Na tarde desta quinta-feira (2), o advogado de defesa de Jason, Marcos Paulo Poeta dos Santos, relatou que seu cliente passou por uma audiência de custódia. Durante essa audiência, foi decidido que a prisão seria mantida, considerando a gravidade das acusações que datam de terça-feira (31).

“Por ora, descartamos sua credibilidade, ressaltando que os fatos ainda são muito recorrentes”, declarou o advogado.

Jason de Souza Junior ficou conhecido ao participar do Masterchef em sua nona edição, exibida em 2022, e desde então havia construído uma carreira promissora na gastronomia brasileira.