Ana Paula Padrão recebe homenagem após despedida do “MasterChef Brasil”

Ana Paula Padrão ganhará uma homenagem a partir desta quinta-feira (26) no aplicativo Bandplay. Após anunciar sua saída do MasterChef Brasil, a apresentadora é entrevistada por Marisa Mestiço, diretora do talent show; Helena Rizzo, chef de cozinha e jurada da atração; Elisa Fernandes, campeã da 1ª temporada da versão amadores; e Dayse Paparoto, vencedora do primeiro MasterChef Profissionais.

Dividido em quatro episódios, o especial Para Tudo – Ana Paula Padrão vai abordar o papel dela na competição, os momentos marcantes desses 10 anos de programa e de que forma a estreia em 2014 transformou o modo como os brasileiros passaram a enxergar a gastronomia.

“Eu trouxe todas as ferramentas que eu tinha do Jornalismo. Sabia o que era estúdio, luz, ritmo de gravação, ponto, falar e ouvir ao mesmo tempo, conduzir uma operação e como me comportar. Só que fui treinada para não demonstrar nenhuma emoção. Quando entendi que aquilo era sobre entrega e sobre me deixar afetar de verdade pelo o que estava acontecendo, minha vida ficou muito melhor. A partir daí, relaxei no meu palquinho”, relembra a veterana. “No MasterChef,aprendi a ser eu em todas as circunstâncias, a ficar vulnerável como todo mundo, e talvez essa seja a coisa mais importante da minha trajetória”.

Em sua despedida, a jornalista ainda recebe recados das amigas Paola Carosella, Rosângela Jacquin e Guta Nascimento.

Para Tudo – Ana Paula Padrão vai ao ar no Bandplay de quinta-feira a domingo, às 20h. A íntegra será disponibilizada na segunda-feira (30). Após a primeira janela de exibição, o conteúdo também poderá ser assistido em Band.com.br e no canal Band Entretê no YouTube.